1名桃園的爸爸在《爆怨公社》發文，他等了半年的新車，才剛交車3小時，沒想到停在路邊時無故遭後方酒駕的曳引車撞上，讓他憤怒寫下：「酒駕的真的該死，到底什麼時候要修法？」貼文一出，引起網友們熱議。

左圖為原PO車輛，右圖為酒駕的曳引車。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在《爆怨公社》火爆發文，他等了半年要價200多萬元的白色新車，怎料才剛上路3小時，停在路邊靜止時，突遭後方酒駕的曳引車駕上，他指控對方大中午喝得爛醉，根本看不清前方有無車子，還鋌而走險酒駕，並怒斥：「酒駕仔根本沒在怕這些法條。」

而曳引車駕駛下車後竟連一句道歉都沒有，直接在路邊漱口、找地方上廁所，原PO說他一開始就覺得對方怪怪的，果不其然，警方到場後，對方的酒測值高達0.4mg/l，當場被上銬帶走，而他前方的機車騎士被連帶撞倒，好險騎士僅擦傷，他表示：「如果沒我的車緩衝後果不堪設想，往好處想，我的大白雖然出師未捷身先死」，除了騎士腳有受傷外，並無其他額外傷亡，算是不幸中的大幸了。最後原PO悲痛寫下：「層出不窮的酒駕事件，無數的家庭破碎，酒駕真的該死，到底什麼時候要修法？」

文章曝光後，網友們紛紛在貼文下留言：「被這麼大台撞到，真的要慶幸沒事」、「等他的是高額的維修費用」、「如果有人連署修法酒駕我一定參加」、「整台直接讓他買回去了，維修車子折價，不要自己承擔」。

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