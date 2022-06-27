新北市五股1名32歲卓姓男子，他在前（109）年6月，酒後偷開垃圾車，隨後在天母肇事，衝撞住宅圍牆及路邊停放的車輛，因酒測值超標被警方移送法辦，並裁處新台幣10萬元罰鍰，但他僅分期繳納4萬9500元後，就未再按期繳款，剩餘的款項竟由他做鐵工的老父含淚代繳，直到本月24日才全數繳清。

據了解，卓男在前年6月8日晚間於北市林森北路的酒吧喝酒，至隔日凌晨1時許喝完酒後，看見1輛環保公司的垃圾車停放在法務部行政執行署台北分署旁，他竟趁司機在收取垃圾時，上車將垃圾車偷開走，然後在2時許，於天母中山北路7段的巷弄內衝撞民宅圍牆，還撞到其他路邊的車輛，卓男肇事後下車，坐在人行道上睡著，遭隨後到場的警察當場逮補。

卓男後來經抽血檢驗，確認酒精濃度超標，除了吃上刑法公共危險罪外，還被裁罰10萬元罰緩，他事後到交通裁決所辦理分期繳納，但在繳交4萬9500元後，就未再按期繳納，餘欠5萬500元於去年12月間被移送新北分署執行。

行政執行署新北分署於今年1月寄發傳繳通知書，限義務人於2月15日前繳納，但因屆期未繳納，在新北分署準備扣押卓男薪資及銀行存款債權之際，卓男父親突然至新北分署向執行員表示，小孩不受教，本次酒駕肇事造成財損人傷，尚在賠償中，他願代義務人辦理分期繳納，並於當日先行代繳1萬元。

不過執行員還是請卓父回家讓兒子提出委任書後再辦理正式分期，結果卓父3月底時回到新北分署，並含淚向執行員表示，兒子無意處理本件罰鍰，又不願出具委任書，擔心若遭強制執行會影響其工作及信用，希望能由他替兒子代繳剩餘款項，最後執行員見卓父護子心切，因此同意由卓父以每月繳納1萬元分期辦理，最後終於在本月24日全數繳清。

新北分署呼籲民眾切勿酒(毒)駕，以免害人害己，又觸犯刑法，並傷及荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒(毒)駕案件持續強力執行之決心。

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