「怎麼又是你？之前不是說不會再被我抓到了？」高雄市湖內區阿蓮分駐所張孝忠、警員周佳政於6月27日巡邏時，發現一名騎士在遠處停等紅燈後刻意躲避警察，警方攔查發現是61歲黃男，這是他第3度酒駕被抓。

黃姓男子前兩次酒駕分別是2020年7月與同年9月，他在第二次被周佳政抓到時，曾經嗆警員說：「再也不會被你抓到了！」之後，黃男確實有一段時間沒再喝酒，他每次看到周警員，還會開玩笑說，今天沒喝酒啦。

這次，周警員與所長上街巡邏，恰巧又碰到黃姓男子，當時黃男相當沉默，周警員就知道黃男可能又酒駕了。黃男配合酒測吹氣，酒測值達0.72毫克。黃男除自認倒楣外，也向警員抱怨：你們都不去抓賣毒品與搶銀行的，只會抓酒駕。

警方呼籲，黃男連續3次被同一名警員抓或酒駕，顯然他心存僥倖，也呼籲民眾切勿酒駕，酒後請搭乘計程車或找他人代駕。

警方詢後，依道路交通管理處罰條例第35條第3項告發外，全案涉嫌公共危險罪移送地檢署偵辦。湖內警分局表示，10年內第2次違反道路交通管理處罰條例35條第3項：處新台幣9萬元以上罰鍰、吊扣牌照2年、吊銷駕照、公布照片姓名、違法事實。

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