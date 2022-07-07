NCC於5月核准遠傳(4904)2.6GHz(25MHz)與亞太電(3682)700MHz(上下行合計10MHz)的頻譜交換案，遠傳隨即展開700MHz頻譜擴充工程，同時進行優化作業，並運用自行開發的客戶體驗管理系統(Customer Experience Management，CEM)進行數據分析。根據CEM系統分析顯示，遠傳擴頻優化完成後，不僅室內網速平均提升高達22%、室外網速平均提升高達10%；網路用量尖峰時數更大幅下降15%，大幅提升用戶的網路體驗。

遠傳先前向主管機關提出頻譜交換申請，以遠傳2.6GHz TDD頻段(25MHz)交換亞太電持有的700MHz FDD頻段(上下行合計10MHz)、並支付殘值價差的方式，投資3億元以進一步提升遠傳用戶網路體驗。透過擴充700MHz頻段，遠傳充分發揮連續15MHz頻寬優勢和低頻特性，雙雙提升網路覆蓋率、上下載網速，也大幅提升晚餐後至入睡前等網路用量尖峰時段的承載力。

除了厚實頻譜資源外，遠傳自行開發的CEM系統、「AI基地台選址」技術更相輔相成，透過AI大數據分析，讓基地台建置、訊號優化作業的效益極大化，對網路品質發揮關鍵影響力。