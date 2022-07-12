2017年世界麵包冠軍陳耀訓，推出限量土蛋黃酥每年都吸引民眾搶購，今日上午12點半以一盒10入800元，在網路開放預購，豈料開賣不到1分鐘，竟全數售罄，不少網友湧入陳耀訓的粉絲專頁留言，哀號表示，「過了一年還是吃不到」，更有人發現有黃牛在電商平台，以一盒2500元轉售。

有愛馬仕界蛋黃酥之稱的陳耀訓土蛋黃酥，今日上午12點半於拓元售票開賣，以一盒10入800元，每人限購5盒方式，無提供宅配，購買的民眾需親自到門市取貨，提貨日期為7月25日起至9月10日，共計48場日期可選。

沒想到12時30分才開賣，就全數秒殺，令大批網友傻眼，紛紛到陳耀訓的粉專留言，「太誇張了，1分鐘內買光光」、「過了一年還是搶不到」、「所有日期一分鐘內全部賣完！？」、「應該用實名制」、「不到1分鐘就沒了」、「搶了3年終於搶到了」、「12點31分都售完，是在哈囉」。當中更有網友發現，電商平台已喊到1盒2500元，怒批「瞎！都給黃牛吃就好了」、「大家應該一起抵制黃牛」、「都給黃牛吃好了，讓他們膽固醇破表」。

《中時新聞網》今午實際搶購，中午12點半開賣時間一到，雖迅速點下立即售票鈕，選好數量放入購物車、輸入驗證碼，但頁面即顯示銷售一空，應證蛋黃酥相當搶手，一盒難求。