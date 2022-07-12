中秋節就快來臨，糕餅業者陸續開放預購禮盒或糕點，擁有「蛋黃酥界愛馬仕」之稱的陳耀訓蛋黃酥，過去就因黃牛搶買再以1顆500元的價格轉賣，讓想吃的粉絲失望。為避免類似事件重演，今年改以售票系統進行預購，每人只可買5盒，一盒10入800元，今（12日）中午12點半一開放，馬上就被秒殺，讓不少人傻眼。

2017年贏得世界麵包冠軍榮譽的陳耀訓，2019年開創品牌「陳耀訓・麵包埠 YOSHI BAKERY」，以紅土鹹蛋黃酥征服饕客味蕾，嚴選高檔材料號稱滋味難忘，一年只賣兩次總能掀起搶購潮。由於過去發生過黃牛搶買轉賣情事，今年以拓元售票系統獨家販售，宛如在搶大咖歌手的演唱會門票。

今中午12點半開放預購，不到1分鐘就被掃完，沒買到的民眾紛紛到陳耀訓臉書留言，「傻眼耶！！秒完」、「應該用實名制」、「完全搶不到」；買到的民眾則開心分享喜悅，「好感動！」、「睽違3年，這次終於讓我訂到了」。也有人懷疑黃牛以作弊方式搶購，難過喊「是否下次可以杜絕黃牛？」、「都給黃牛吃好了」。