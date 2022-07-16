故宮南院無人機秀「掐絲琺瑯番蓮紋瓶」，驚豔全場。（廖素慧攝）

故宮南院無人機秀「玉龍紋盤」。（廖素慧攝）

故宮南院無人機秀「故宮院徽」。（廖素慧攝）

故宮南院無人機秀「小精靈吃病毒」。（廖素慧攝）

故宮南院無人機秀「和平鴿」。（廖素慧攝）

故宮南院無人機現場揮毫寫王羲之的「平安」。（廖素慧攝）

故宮南院無人機秀「天燈」。（廖素慧攝）

2022故宮南院「仲夏平安夜」水舞聲光秀及首場500架無人機展演16日晚上登場，空中呈現故宮國寶文物圖案，搭配聲光水幕秀，在水面及夜空互相輝映，璀璨絢麗，令人目不暇給，吸引約2萬人觀賞，「哇、哇！」的驚呼聲連連。

故宮南院暑假期間推出故宮南院夏日親子藝術月，有文物秀及體驗活動課程，16日晚上500架無人機空中秀演展，吸引人潮絡繹不絕湧入，在夏夜涼風中，仰望無人機秀出國寶文物圖樣，與水舞聲光秀相輝映，璀璨奪目，絢麗迷人。

本次展演以故宮南院建築圖騰「龍」為主題，「明永樂青花穿蓮龍紋天球瓶」的「龍首」開場，接著呈現「掐絲琺瑯番蓮紋瓶」、「玉龍紋盤」、「故宮院徽」、「小精靈吃病毒」及「和平鴿」等樣式，最後壓軸是現場揮毫寫王羲之《平安何如奉橘三帖》中的「平安」二字及「天燈」，祝福大家吉祥平安。

林姓觀眾說，這是科技與文化結合的藝術展演，特別是很感動，無人機寫下王羲之的「平安」，加上「天燈」祈求平安，正是大家的心情寫照，非常感動。

故宮南院表示，王羲之《平安何如奉橘三帖》是故宮院藏70件限展國寶之一，10月4日至10月30日南下展出27天，非常難得；而水舞聲光秀配合國慶焰火在嘉義，將持續展演至10月10日。

故宮南院表示，今年安排4場，表演陣容從去年300架增加至500架，配合人氣國寶展，在夜空中排出國寶文物的樣式，每個樣式在空中翻轉，讓遊客從園區的不同角度欣賞，此場共約2萬人觀賞。

另外3場演出，各有不同主題，8月6日、8月27日將以馬、象為主題展演故宮經典文物，10月10日國慶焰火的主題為「平安如意，太平有象」，為國家生日送上祝福。