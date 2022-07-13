美光財測開出半導體景氣反轉第一槍後，業內市況雜音不斷，晶片過剩隱憂徘徊市場。台灣晶圓代工廠聯電自年初以來股價一路走跌，從高點幾近腰斬，有6名聯電副總和高階主管分別在5、6月出脫持股，賣出將近500張股票。

根據公開資訊觀測站資料顯示，5月時，副總經理吳宗賢出脫聯電100張股票，陳進雙65張，協理于德洵則為60張，陳韻郁55張；6月時，副總經理吳宗賢賣出70張股票，陳進雙85張，林敏玉17張，協理陳韻郁20張，吳俊元20張。兩個月以來調節張數累計492張。

聯電與南韓三星這幾年擴大合作，後者擬提升CMOS影像感測器（CIS）產能劍指Sony龍頭地位，自2020年以來大舉下訂單給聯電。然市場傳出，南韓三星通知IC、手機零組件等所有供應商暫停拉貨延至8月底，據了解，聯電高層將在7月底赴韓，與三星討論訂單合作與市況變化的因應方案。

聯電股價從年初衝上65.5元波段高點，之後受俄烏戰火及通膨等國際情勢影響，股價一路震盪走跌，今（13日）上漲3.54%，收在38.05元。