昇陽半導體(8028)近期股價波動劇烈，公司應規定公告2022年第二季自結歸屬母公司稅後淨利0.93億元，創歷史第四高，每股盈餘（EPS）0.66元。今（19）日股價一度開高勁揚3.97％至76元，創1年半高點，惟隨後在賣壓出籠下翻黑走跌4.51％至69.8元，持續劇烈震盪。

昇陽半導體股價受大盤拖累，自6月底71.8元高點急跌至7日的53.4元，6天急跌達25.6％，隨後止跌連日強彈，昨（18）日最高續揚3.97％至76元，8天急拉達逾42％，終場以平盤73.1元作收。三大法人上周買超達9508張，昨日續買超達4502張。

因股票達公布注意交易資訊標準，昇陽半導體應規定公布相關自結財報。2022年6月自結合併營收2.53億元，月增14.5％、年增達19.6％，創同期新高、歷史第四高，稅前淨利0.26億元、年增達1.93倍，但歸屬母公司稅後淨利0.24億元、年減15％，每股盈餘0.17元。

合計昇陽半導體第二季自結合併營收7.3億元，季增0.4％、年增達14.5％，創歷史次高。稅前淨利1.03億元，季增達33.8％、年增達3.37倍，歸屬母公司稅後淨利0.93億元，季增達38.8％、年增達1.26倍，雙創歷史第四高，每股盈餘0.66元。

昇陽半導體受惠再生晶圓業務需求暢旺、晶圓薄化稼動率回升，今年首季營運淡季不淡，每股盈餘0.48元創同期次高。投顧法人先前看好昇陽半導體第二季營收續揚、每股盈餘估逾0.6元，實際表現優於預期。

展望後市，昇陽半導體指出，AI、5G和電動車需要強大的運算力及更高的能源效率，進而驅動晶圓投片量、先進製程需求，帶動各類晶圓質與量提升。公司能掌握未來幾年產業大幅成長趨勢，將保持靈活彈性，專注於本業、持續提升技術層級，並適時擴大產能。