微污染防治及RFID廠務系統方案供應商華景電(6788)股東常會通過配息5元，12日以104元參考價除息，惟受大盤拖累走跌貼息，14日下探91元的上櫃新低，近日止跌穩步回升，今（22）日開高後走揚1.85％至110元，9天完成填息，惟終場小跌0.93％、收於107元。

華景電主要產品為晶圓製程AMC微汙染防治設備及RFID整合派工系統，隨著人工智慧（AI）及高效運算（HPC）處理器需求放量，5G智慧型手機需求續加，半導體先進製程市場需求大增，同步帶動對微汙染防治裝置需求。

華景電的AMC微污染防治設備除了銷售晶圓廠外，亦已跨入記憶體領域等，協助記憶體大廠提升製程良率。而RFID派工整合系統已推展有至自動化廠務需求公司，隨著全球產業市場對自動化需求與日俱增，且屬於毛利率較高的利基型產品，增添未來營運成長動能。

華景電2022年6月自結合併營收1.15億元，雖月減19.67％、但年增達70.94％，創同期新高、歷史第四高。使第二季合併營收3.48億元，季增14.44％、年增達43.51％，處同期新高、歷史第三高。累計上半年合併營收6.53億元、年增達41.23％，續創同期新高。

受惠半導體大廠積極建置先進製程產能，華景電微污染防治裝置及RFID廠務系統方案接單旺到下半年，帶動今年營運動能暢旺，首季稅後淨利0.7億元、每股盈餘（EPS）2.03元，雙創歷史次高。法人看好華景電第二季獲利優於首季，下半年營運表現將優於上半年。