羅技國際(Logitech International)周二公布第一財季(4~6月)經調整後獲利為年減38%，並下調本財年(截至2023年3月)的展望。該網路攝影機等電腦周邊裝置製造大廠難以再創去年疫情期間的優異表現。

該公司上季銷售來到11.6億美元，減少9%；非GAAP(非公認會計原則)的營業利益年減38%，來到1.46億美元。

去年在防疫封鎖期間，居家人士開始轉向居家/辦公的混合工作型態，帶動電腦和周邊裝需求激增。去年該公司銷售增加66%，營業利益翻一倍。

該公司在周二批准了股票回購的增加，從10億美元增加到15億美元。

執行長Bracken Darrell說，面對嚴峻情勢以及過去兩年非凡的成長，公司在上一季展示了營運重點。

羅技再次下調了本財年展望，銷售將下跌8%至4%；營業利益將來到6.50億至7.50億美元間。

羅技此前對本財年的財測為，銷售增加2%至4%之間，營業利益為8.75億至9.25億美元間。

隨著居家工作員工的升級鍵盤、滑鼠和視訊會議裝置，羅技從疫情中受益。而隨著員工返回辦公室，企業也在升級裝置。

今年稍早時，羅技已調降了全年業績預期，稱公司在烏克蘭和俄羅斯停止經營活動之後，銷售將下滑。