量測儀器大廠致茂(2360)今（28）日召開電話法說，董事長暨總經理黃欽明表示，2022年第三季訂單出貨狀況目前看來不錯，希望全年營運軌跡維持往年常態，即高峰落於第三季、下半年營運優於上半年。同時，上半年毛利率表現超乎預期，希望下半年能維持穩健。

觀察致茂第二季三大產品營收，量測及自動化檢測設備16.15億元，季增3.59％、年增19.72％。半導體／Photonics測試解決方案14.58億元，季增達67.2％、年增達81.57％。一站式解決方案（Turnkey Solutions）2.78億元，季增達57.95％、年增達7.42倍。

而就上半年三大產品線狀況觀察，致茂量測及自動化檢測設備營收31.73億元、年增達27.38％，半導體／Photonics測試解決方案營收23.3億元、年增達26.29％。一站式解決方案4.55億元、年增達85.71％。

展望下半年，黃欽明指出，受惠電動車產業大趨勢，電動車電池所需的化成檢測設備，將成為營收主要貢獻來源，增添一站式解決方案營收動能。半導體及Photonics測試設備則將受惠於5G相關及高速運算（HPC）市場持續發展，持續帶動相關營收貢獻。

而量測及自動化檢測設備方面，黃欽明表示將持續聚焦綠能科技相關檢測設備，包括電動車及儲能設備相關零組件、電池芯電池模組電池包、智慧電網及5G伺服器等相關產業的電力電子測試需求。

黃欽明指出，隨著電動車應用蓬勃發展，致茂除了耕耘中國大陸、進軍日本市場外，希望能進一步拓展歐美市場，尤其是化成設備業務。而半導體產業今年成長應可維持逾2成水準，希望消費電子產品需求修正不會蔓延到高速運算等應用，希望表現能優於預期。

黃欽明表示，消費電子需求修正對量測產業影響不大，且致茂較聚焦高階產品，目前看來車用需求仍相當強勁。今年較辛苦的是供應鏈長短料問題影響出貨，現在看來只要料能補齊，出貨就能更順暢，使業績得以再往上走，同時持續謹慎留意出貨收款認列狀況。

黃欽明指出，觀察往年營運軌跡，致茂全年高峰多落於第三季，第四季因接近年底略微修正，偶有高峰落於第二季狀況。目前第三季狀況看來還不錯，因此希望今年軌跡能維持往年常態，下半年營運能優於上半年。而上半年毛利率超乎預期，希望下半年能維持穩健。