櫃買中心表示，衛司特科技公司（6894）在今（19）日送件申請初次登錄興櫃一般板股票。

根據櫃買中心資料顯示，衛司特成立於2001年1月間，董事長兼總經理為林世民，主要經營業務是電解設備與耗材及再生金屬服務等，送件時資本額為2億402萬元，產業別是其他業。

衛司特2021年業績，營收7億1,654萬元，稅前盈餘2億2,728萬元，稅後盈餘1億6,394萬元，每股盈餘8.55元