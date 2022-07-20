櫃買中心表示，天擎積體電路公司（6708）在今（20）日送件初次申請股票櫃檯買賣。

根據櫃買中心資料顯示，天擎公司成立於2001年2月間，董事長兼總經理為呂惠平，主要經營業務是無線車用監控、無線網路安防監控錄影、無線嬰兒監視器IC、雲端應用服務及其他等，送件時資本額為2億5,595萬元，產業別是半導體業，主辦券商是凱基證券。

天擎公司2021年業績，營收3億6,607萬元，稅前盈餘3,806萬元，稅後盈餘3,311萬元，每股盈餘1.29元。