鑽石生技(6901)今日以每股參考價35元登錄興櫃，主要投資標的已度過黑暗期，價值可望隨著各家公司研發進度持續展現，今日晨盤一度衝至203元，狂飆383.33%，開盤半小時，成交量約390張。中天生技(4128)、合一(4743)持有鑽石生技比例為28.88%、15.99%，股價也受到激勵，晨盤漲幅也逼近2%左右。

鑽石生技是臺灣第一個大型永續型生技創投，投資旗下投資案除了合一與醣基市值已逾十億美元外，欣耀生醫(6634)即將由興櫃轉上櫃，永生細胞及地天泰農業生技也有機會在明後年進入資本市場。海外投資的以色列公司EyeYon Medical預期在2024年取得美國FDA人工眼角膜上市許可，另一家由莫德納（Moderna）共同創辦人，MIT教授Robert Langer創辦的藥物傳遞技術公司Bilayer therapeutics，也將在近期展開治療慢性便秘的新藥臨床研究。

鑽石生技董事長路孔明日前曾說，鑽石永續型創投有別於一般7~10年期限的創投，是以長期性資金挹注、支持具有國際競爭力的生技新創企業，希望能夠創造旗艦生技公司，享受成功的爆發點，鑽石生技成立迄今進入第十年，下一個十年要擴大進入資本市場。

鑽石生技投資由中天生技於2013年發起成立，富邦金控、台新金控及潤泰集團等三大金融集團共同參與。2013至2019的六年並沒有股利可以配發，不過，自2020年開始享受豐碩成果，2年合計每股配發股利7.58元。