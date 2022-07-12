NCC上月29日推出數位中介服務法草案，計畫要納管YouTube、臉書，引來在野立委反對。民眾黨立委邱臣遠表示，數位中介服務法未具憲法高度會扼殺言論自由，批評根本是在向中國大陸的數位獨裁靠攏。

邱臣遠說，歐盟在上星期二通過「數位服務法」（DSA）和「數位市場法」（DMA），為在網路空間建立公平與安全的環境立下里程碑，既確保用戶的基本權益，也建立業者公平的競爭環境，具備憲法高度，兩者被媒體合稱為「網路憲法」。

邱臣遠認為，相較於歐盟的DSA以及DMA，我國NCC提出的「數位中介服務法」草案，重點僅著墨於抑制「網路不實資訊」到處流竄，就顯得為德不足，不只未移植兩部歐洲法律的精髓，反而有向「中國大陸的數位獨裁」靠攏之嫌，恐造成網路民主的實質倒退。

邱臣遠表示，雖然目前數位中介服務法尚在立法的前期階段，但我們仍可以從蛛絲馬跡中看出端倪，包括NCC以無權認定以及下架違法內容為理由，透過「實質影響力」(如草案第18條的加註警示處分)，掌握實質干涉民眾「認知的權力」，掩蓋並達成行政權的實質擴權。任何事情的「真相」本不應該由政府詮釋！即便是歐盟的DSA也沒有針對是否應由「行政部門」判斷訊息真實性的問題進行討論。

邱臣遠說，雖草案第6條中規定，數位中介服務提供業者不負主動調查或監控違法活動之義務，但同時第35條又要求業者對於「違法內容」、對選舉造成「負面影響」的內容，必須進行有效管理，並規定將對違反規定的業者進行處罰，恐有逼迫業者自我審查，達成實質干涉言論自由之疑慮。

邱臣遠質疑，既然各類資訊已由不同的部門進行監管，真的有必要花25億公帑成立由NCC實質掌控的「專責機構」嗎？最後會不會成為另一個「聽政府話」的肥貓養殖場？目前草案離送交立法院還有一段時間，我呼籲政府一定要傾聽民眾的意見，不要為了監管而監管。