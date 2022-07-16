王國材致詞時表示，觀光圈成立之後可整合食宿遊購行的資源，並透過共同行銷建立國際品牌，提升觀光產業服務品質，深度、深耕、札根澎湖在地特色觀光。（張茂雄攝）

澎管處以數位觀光為基礎打造全新的「潮澎遊」品牌， 16日正式成立澎湖觀光圈，交通部長王國材、觀光局長張錫聰、澎湖縣長賴峰偉、立委楊曜與澎管處許宗民處長親臨見證，王國材指出，觀光振興的時機已經到來，期待澎湖的觀光繼續像海上明珠一般閃閃發亮。

交通部對於提升觀光產業精緻化不遺餘力，王國材致詞時表示，觀光圈成立之後可整合食宿遊購行的資源，並透過共同行銷建立國際品牌，提升觀光產業服務品質，深度、深耕、札根澎湖在地特色觀光。雖然2年多來，觀光產業受疫情影響陷入低潮，但隨著疫情走向與病毒共存趨勢，可以預期國內也會朝向「邊境開放」發展，現在就是觀光的重要轉捩點，期待澎湖觀光業者能一起努力，整合美食美景對外行銷，共同振興觀光。

澎湖觀光圈是由澎澄飯店董事長蔡萬生擔任總召集人，2位副總召集人、5組召集人、總幹事都是在地公私部門的重要負責人，所有成員同圈一命凝聚共識，相信能幫澎湖觀光打造出一個「黃金艦隊」。

觀光局長張錫聰表示，全臺各地觀光圈都在積極努力，其中澎湖有獨特珍貴的自然美景、豐富的海洋資源、歷史恆久的人文風光，打造春之賞鷗季、夏之石滬季、秋之奇岩季、冬之訪古季，四季各有觀光特色，配合每年百萬人潮的國際花火節、追風音樂節，遊客一年四季皆能造訪，越在地越國際，讓遊客領略澎湖不同面貌。

觀光局強調，透由澎湖觀光圈的成立及「潮澎遊」在地品牌的紮根，澎管處積極輔導觀光圈盤點地方資源特色、由業者包裝推出在地產品，並將舉辦人才培力課程、建置數位平台、跨域參訪之媒合交流及跨域行銷的實質推介，打造出屬於澎湖觀光圈在地品牌差異化及獨特性，堅強深度旅遊之在地實力，以數位觀光為基礎，奠定澎湖觀光品牌，相信在國境開放後定能創造更高的觀光榮景，目標將澎湖觀光圈食宿遊購行各觀光產業、產品行銷國際，讓全世界都能體驗澎湖。