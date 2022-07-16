雙北公車業者2年多來飽受載客量下滑和通膨壓力，如今又面臨油價飆漲，只好醞釀調漲運價求生存，目前申請已於13日悄悄送出，北市交通局展開審議中，新北交通局則稱未收到。據悉期望金額比原始運價多出7元，恐讓運價補助上看100億元，一旦無法全由公家吸收，將讓雙北凍漲24年的公車票價面臨漲價壓力。

所謂「票價」指的是乘客付給公車業者的搭乘價格，「運價」則是政府核給的公車業者的錢，目前雙北票價維持15元、運價則落在19元至20元之間，兩者間的差額由政府出錢補貼給乘客，台北市每年編列近30億元、新北市則花20億元，鼓勵民眾使用大眾運輸。

依「公路法」及「汽車運輸業客貨運運價準則」規定，除遇特殊情形，公車運價每2年檢討1次，並依油價浮動按季檢討運價。北市聯營公車最近一次漲運價是2020年7月初，當時只漲7毛，如今2年期限已到，業者也按耐不住，急忙挑選吉日、7月13日送件。

對此，北市公共運輸處證實，現已收到業者申請進行初步審議中，但不願透露相關內容，新北交通局稱尚未收到公文，公車業者更是守口如瓶。據悉，本次提報的調漲金額比原始運價多出至少7元，但運價每漲1元北市每年要增4.8億元預算、新北則是3億元，若漲好漲滿將超過54億元，加上原本補助，雙北市運價補貼上看100億。

台北市長柯文哲今在議會備詢時鬆口，強調「運價一定要動」，若不調漲公車業者就會倒閉，這點必須在商言商，也說運價應能在任內定案。新北交通局說，目前尚未收到公車業者公文，未來將視民眾負擔、業者經營環境、政府財政3方面考量審查提案。

至於票價是否會隨運價連動調漲，柯文哲稱要再精算，看公有收費停車場基金可否cover兩者價差，但北市因有路邊停車收費，怎樣都比新北有能力不漲票價，並稱任內沒有漲公車、捷運票價的規畫。

新北則稱，不希望輕易調整票價，擔心會嚇走有公共運輸需求的民眾，最終票價是否凍漲或決定給予多少補貼，將視業者的提案評估。