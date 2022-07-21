老人福利推動聯盟今天公布「黃金世代-2022幸福力調查」，六都之中對老人福利不滿意度最高為台北市，對此台北市政府副發言人魏佑任表示，台北市在老人福利不遺餘力，對於各項民調所呈現出來的數據，北市府都會謙虛面對，將精進可改善之處。

據調查指出，六都老人對政府的照顧與福利平均滿意度達51.6％，其中以桃園市最高達66.6％，但首善之都的台北市以35％居末位，也是唯一不滿意度高過滿意度的直轄市。

魏佑任表示，台北市是六都中率先邁入超高齡社會的城市，為讓不同健康階段及老化程度的長者都能得到完善的服務，長者福利預算自2015年46億元，到2022年成長至74.13億元。

成果如社區照顧關懷據點從187處增至540處、首推老人居家無障礙環境改善計畫，老人健保補助資格也相較其他縣市完備，老人及身障長照日間照顧中心的倍增等，目的都是為了打造友善高齡環境，促進健康長者活躍老化，並使失智及失能長者能在地安老。

對於各項民調所呈現出來的數據，北市府都會謙虛面對，將可以改善之處精進，台北市政府未來也會針對長者的照顧和關懷，推出更多、更完整的政策和服務。