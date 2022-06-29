疫情期間民眾勤洗手防疫，洗手的水可回收再利用。（台北自來水事業處提供／張立勳台北傳真）

有水當思無水之苦，台北自來水事業處自7月1日起舉辦「好水勿空」節水知識大挑戰，民眾每人每天可透過台北通APP答對10題，完成1次問答取得抽獎券，有機會抽中iPad Pro、Switch等多項好禮。

北水處每年都會透過不同類型活動推廣節水理念，今年特別以「好水勿空」為主題，以珍惜水資源概念出發，7月1日起結合台北通APP舉辦節水知識線上問答，活動持續至7月31日止。

北水處指出，民眾透過台北通APP即可參加問答挑戰，答對10題可獲得1次抽獎機會，每人每天皆可完成1次挑戰，取得抽獎券最多31次，累計獲得愈多抽獎券中獎機率愈高。

北水處表示，活動獎項除11吋iPad Pro外，還有Switch主機及健身環套組、Apple Watch SE、空氣清淨機、負離子護髮吹風機及200元禮券，獎項數量共計81項，希望在暑假期間透過寓教於樂的問答抽獎，讓民眾熟悉各種節約用水知識，並落實在生活中。

此外，北水處提醒，今年更推出「馬桶修漏節水獎勵措施」，用戶只要在11月30日前透過「家戶節水到府服務」，檢查有馬桶漏水情形，修復完成後，至水處官網家戶節水專區填妥資料，最高可獲500元抵繳下期水費獎勵，經費有限用完為止。