麗寶福容大飯店暑假推一泊一食及一泊二食《夏の樂園物語》專案，只要入住每人再加贈。（麗寶樂園提供）

麗寶OUTLET MALLB區1F國際展演廳推出涼夏家電特賣會，抗漲拼經濟獨家限量商品5折。（麗寶樂園提供）

麗寶樂園渡假區佔地200公頃園區讓小朋友放電玩耍、家長放鬆、放心又省荷包。（麗寶樂園提供）

後疫情時代加上暑假到來，麗寶樂園渡假區這次史上「鈔低價」！麗寶樂園28日說，暑假平日爽玩「探索世界」加「馬拉灣」雙園只要390元；假日更推12歲以下，小朋友只要一名大人現場購買全票陪同，即可免費入園。只要在渡假區消費滿額還能抽機車、電動腳踏車、萬元福容大飯店住宿券等獎項。

麗寶樂園指出，OUTLET MALL 7／1〜8／31日假期間，推出超優惠指定人氣商品，最低只要2折。C區1F國內設計師女裝溫慶珠、黃淑琦、邱明珠、陳探月＆袁憶甄等品牌於活動期間，凡消費即贈手沖咖啡乙杯(每日限量)，當日累積消費滿2萬元以上，即贈米塔炙燒牛排台中麗寶店菲力牛排兌換券或新這一鍋神牛券乙張。

B區1F國際展演廳推出涼夏家電特賣會，抗漲拚經濟獨家限量商品5折。LG、SONY、SAMSUNG、IRIS還有超人氣家電品牌BRUNO等，限時出清價79折起，滿5000元現折500元。全館消費累積滿3000元，憑發票或信用卡簽單到B、C區服務台，就可以兌換抽機車及住宿券的摸彩券，買越多越有機會把機車騎回家。

麗寶福容大飯店暑假推一泊一食及一泊二食《夏の樂園物語》專案，只要入住每人再加贈一張麗寶樂園雙園雙日門票，最低只要7680元；這夏真的「鈔划算」，不管是吃、喝、玩、樂、住、買都祭出超高CP值優惠，還能累積金額參加抽獎。

麗寶樂園表示，渡假區佔地200公頃園區，讓小朋友盡情玩耍、家長放鬆、放心又省荷包，渡假區7／1至8／31累積消費滿3000元可兌換一張摸彩券，消費累積滿6000元可以兌換兩張摸彩券以此類推，買越多就離機車越近！快趁暑假邀親朋好友、帶全家大小一起來。