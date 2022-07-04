【旅奇傳媒/編輯部報導】為迎接暑假到來，新北市政府自7月起推出住宿優惠好康，活動期間凡入住本市合法旅館及民宿，憑7月1日起至9月30日單筆消費金額滿300元之發票或收據，並於10月7日前至活動表單登錄資料就有機會抽中大獎，最大獎項為iphone 14 pro 兩台，以及其他dyson 空氣清淨機、PS5、掃地機器人、airpods pro等多樣獎品，住愈多，抽愈多，相關活動辦法將陸續公布於新北市觀光旅遊網。

▲至「新北博線上平臺」預約入館時間取得數位門票，於預定當天至博物館出示消費證明後即享免費入場。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

配合國旅振興將在7月15日開跑，新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，整合新北市百家旅宿業者，加碼祭出「食」、「宿」等好康，優惠內容包含「住房享買一晚送一晚/買一房送一房」、「雙人房升等家庭房」、「指定餐飲套餐/商品買一送一」等優惠方案，吸引民眾來新北旅遊。

▲沐舍溫泉渡假酒店平日入住雙人房（日～四）買一晚送一晚或買一房送一房。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

此外更結合觀光工廠、公私立博物館及環境教育場所推出優惠好康，凡入住本市合法旅館及民宿，並出示證明可享雙重優惠，第一重優惠：至「新北博線上平臺」預約入館時間取得數位門票，於預定當天至博物館出示消費證明後即享免費入場；私立博物館每館則是每月開放20名旅客預約（總計提供600張）免費入館。

第二重優惠：觀光工廠優惠入場或門票折抵消費優惠，如：宏洲磁磚觀光工廠、吳福洋襪子故事館、許新旺陶瓷紀念博物館等等。作為環境教育場所的雙溪平林休閒農場則是提供優惠行程，而新北市瑞芳區金瓜石社區享平日導覽9折優惠。

誠摯邀請民眾一起迎接暑假，快快規劃起專屬你/妳的新北遊程，想要玩的開心又放心，可以透過「新北OK旅遊」專區，參考新北市政府觀光旅遊局與多家旅行社業者合作推出超過50條的本市精緻遊程，皆有8折以上優惠，暑假出遊來新北，優惠好康等你/妳拿！獎品以台灣實際上市販售為準，如遇缺貨等其他不可抗力因素以最新款式或其他等值獎品替代。

▲私客創旅持小黃卡入住，免費升等藝術房型（限量）。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

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