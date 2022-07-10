戰局大洗牌！企業射箭聯賽10日進行第十輪賽事，新北凱撒連下五點完封對手，一舉超前新竹市愛山林與台南射箭隊暫居第一。彰化銀行惜敗寒舍集團，男單苦吞7連敗，想拿首勝得再等等。台南射箭隊以1比4慘遭協會青年隊狙擊，排名跌落至第三。

首戰由彰化銀行對決去年霸主新竹市愛山林，彰銀首點李彩綺表現出色，率隊與愛山林一路纏鬥，愛山林技高一籌，靠著女團與男團澆熄彰銀氣焰、最終彰銀以6比4、4比6、5比3、4比5、3比5，總局數2比3不敵愛山林，以16分的積分暫居第六。

賽後史正德教練認為本場比賽大家表現亮眼，能與強隊愛山林抗衡要給予高度肯定，雖落敗不過男單表現有起色，穩定性上需再加強，欠缺臨門一腳有點可惜。彰銀16分的積分有六分來自混雙，表現最為出色，目前男單尚未開胡，是七隊中唯一還沒開張的一點。

次戰排名第三的新北凱撒對決第四名寒舍集團，本場比賽新北凱撒一吐昨日怨氣，開局取得2比0領先，進入混雙後，寒舍集團試圖反撲，此時柯庭風展現大將之風，穩定軍心的高分箭鞏固比賽勝利，幫助新北凱撒以6比4、6比5、5比3、5比4、6比3完封對手，積分爬升至首位。寒舍在後續的男團補賽中以5比3 拿下一點，積分進帳一分。

新北凱撒教練林芳瑜表示，昨天大家進入狀況的速度有點慢，是落敗的主因，今天個人賽進入比賽的速度相當理想，是五點全勝的關鍵，未來會針對個人賽與男團的部分繼續加強。

本周最終戰協會青年隊迎戰台南射箭隊，協會青年隊依舊維持昨日的好表現，「鄉民女神」蘇思敏開局賞給對手零鴨蛋，帶動士氣，最終協會青年隊以6比0、0比6、6比2、5比1、6比2，總局數4比1拿下勝利，不僅將台南射箭隊拉下龍頭，積分反超寒舍集團，以21分暫居第四。