111學年度五專優先免試入學，已於今日(23日)在111學年度五專優先免試入學招生委員會網站公告錄取榜單，並開放免試生上網查詢(https://www.jctv.ntut.edu.tw/u5/)，並也同步發送手機簡訊週知所有免試生分發結果。請錄取生逕至本委員會官網各招生學校報到資訊專區或逕向所錄取學校查詢。

金榜題名許願區(照片/大學博覽會)

技專校院招生委員會聯合會王錫福主任表示，本次免試入學，總計有43所公私立學校，提供16,355名招生名額。本學年度報名人數共18,252人，完成上網選填登記志願人數共16,665人。經電腦系統統一分發，分發錄取率為84.53%、總招生率86.13%。

免試入學招生委員會表示，如免試生對分發結果有疑義，可至網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，務必於111年6月23日17:00前，以傳真方式向委員會辦理分發結果複查，逾期恕不予受理。洽詢電話：02-27725333分機210、222，傳真號碼：02-27738881。