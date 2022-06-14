整體工程包含增設中站出口、改善中站設備、優化人行動線、增加引道和共用廣場，以及完備指標系統。（李奇叡攝）

現為簡易車站的台鐵汐科站通勤量大，站體設計狹長，南北出入口距離達565公尺，造成民眾不便。交通部長王國材今（14）日前往視察，表示將會增設中站出入口，並和基捷以穿堂連結，方便民眾轉乘。

王國材今上午在立委賴品妤、沈發惠、新北市議員張錦豪、台鐵局長杜微以及鐵道局長伍勝園陪同下，前往台鐵汐科站實地視察，聆聽鐵道局具體的改善方案簡報。

整體工程包含增設中站出口、改善中站設備、優化人行動線、增加引道和共用廣場，以及完備指標系統，預計今年動工，工期概估需18個月，預計最快將於113年底前啟用中站出口，預算為7100萬元，台鐵局將於112年編列。

王國材透露，汐科站未來和基隆捷運2樓之間，會設置連通道，讓通勤民眾得以步行轉乘。另外目前有人希望基捷汐科站能移至南興路一帶，也就是更靠近北站，這部分則仍待後續協調定奪。

除了硬體上的改進，沈發惠也提到，汐科站目前只是簡易站，只有7個台鐵站務人員，但卻得應付等同二等站等級的644萬通勤人次，較為吃力，因此在人力調配上，已經和台鐵進行討論。賴品妤針對這方面則強調，更希望的是台鐵能夠針對車站等級評分標準來做檢討，並做一個通盤的檢視、改善。