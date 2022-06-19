斯里蘭卡官員今天說，軍方開槍遏阻一處加油站動亂。陷入財政危機的斯里蘭卡國內各地湧現前所未見搶購汽油和柴油的排隊人潮，當局出動軍隊進駐加油站，以避免爆發動亂。

軍方發言人普瑞瑪（Nilantha Premaratne）說，軍隊昨天晚上在可倫坡以北365公里處的維蘇瓦馬杜（Visuvamadu）開槍，當時軍方保護的一處加油站遭民眾投擲石塊。

普瑞瑪告訴法新社：「一群20到30人投擲石塊，並砸壞一輛軍用卡車。」

警方表示，4名平民和3名軍人受傷，這是軍方首度開槍，以遏制經濟危機不斷惡化所引發的動亂。

警方說，隨著加油站內無燃料可加，汽車駕駛開始抗議，情勢已升高為和軍方的衝突。

斯里蘭卡由於外匯短缺無法進口食品、燃料和藥品等必需品，正面臨獨立以來最嚴重的經濟危機。

斯里蘭卡也出動了武裝警察和軍隊，進駐保護加油站。

警方說，週末期間國內有三處爆發和汽車駕駛有關的衝突，當中一起衝突，至少有6名警察受傷，7名汽車駕駛被捕。

政府宣布國家機構和學校關閉兩週，以減少通勤並保留國家快要枯竭的燃料庫存。

斯里蘭卡還面臨創新高的通貨膨脹和長期停電，引發民眾連月來的抗議。