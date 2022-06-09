金門縣政府今天與陸軍金門防衛指揮部等單位人員進行馬山建港前置作業現勘；縣府表示，預定民國113年第4季完成綜合規劃成果報告，期待未來東西半島產業能夠平衡發展。

除了金防部，與縣府共同現勘的還有金門國家公園管理處、金沙鎮公所等相關單位人員。縣長楊鎮浯表示，在108年底完成相關可行性評估後，選定在馬山設置金門港第四港區，並爭取交通部補助建設經費。

楊鎮浯表示，由於馬山港區比鄰金防部馬山據點，面臨地區發展與國防安全的競合問題，經過與軍方共同研析磋商及調整規劃方案，最終確定港區基礎配置，金防部同意在兼顧國防安全前提下，與縣府共同開發馬山港區。

金門縣政府9日與軍方陸軍金門防衛指揮部等單位人員進行馬山建港前置作業現勘，縣長楊鎮浯（右）聽取相關簡報，並指示承辦單位從嚴檢討港區型式、配置及規模，力求降低對海岸環境衝擊。（圖/ 中央社）

縣府觀光處說明，配合交通部要求，現正辦理新設馬山港區的前置作業，包含綜合規劃、政策環境影響評估、水下文化資產調查、變更國家公園計畫等；綜合規劃已在5月完成期初作業，暫定港型配置方案後，將接續辦理多達十餘項調查試驗項目，預定113年第4季完成綜合規劃成果報告，報請交通部核定新設港區申請。

觀光處指出，待交通部核定，將配合公告馬山國內商港區域範圍，並繼續完成1、2階環境影響評估及海岸特定區位申請許可、擴大特定區計畫等法定應辦事項，才能進入實質建港工程階段。

楊鎮浯指示承辦單位從嚴檢討港區型式、配置及規模，力求降低對海岸環境衝擊，因此馬山港初步規劃港區採離岸填築陸域方式進行，面積約2公頃，未來將新建3層客運中心1棟、浮動碼頭1座，以及可容納小客車180部、遊覽車20部的停車場，服務量能可達每年200萬人次。（編輯：陳仁華）1110609