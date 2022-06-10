台鐵公司條例三讀通過後風波未平，台鐵工會10日上午表示，台鐵局已擬好部份子法，卻被告知交通部不准工會先知悉，若沒有子法共識就送交通部，工會將執行不加班活動；台鐵局回應，預定10日完成16項子法初稿，下周將由交通部政務次長胡湘麟召開與人事總處、主計總處的跨部會討論，定案後會迅速啟動台鐵勞資雙方協商。

台鐵工會指出，台鐵公司化母法靠著執政黨以其立院優勢通過，但後續的16條子法，資方保證絕對尊重工會意見，在勞動部次長王安邦的斡旋，行政院與交通部承諾下，工會願相信交通部將信守承諾與工會達成16子法共識，因此工會釋出善意，取消端午節不加班活動。

然而，工會說，近期交通部長王國材的言論與作為並非善意，令人心寒，工會敦請行政院蘇院長出面，否則台鐵工會與交通部的衝突又將再起。若是台鐵局不先與本會溝通、取得共識前，逕自將子法送交通部，勞資衝突恐再起，於接下來的國定假日及投票日，執行不加班活動。

台鐵局回應，預定10日完成台鐵公司化16項子法草案初稿，下周將由交通部政務次長胡湘麟召開跨部會（人事總處、主計總處）會議，訂定草案大致方向後，即會迅速交請台鐵勞資雙方協商；同時，台鐵局也會提供初稿內容供工會了解，盼工會放心。

另，先前五一類火車計畫，交通部動員巴士疏運，卻被業者指出，事隔一個月後台鐵遲遲未付款。工會認為，交通部自己推計畫，卻要台鐵買單，質疑不是台鐵沒誠意，是交通部沒誠意。台鐵則回應，9日已經撥款給國光、屏東、皇族通運3業者，其餘7家客運預計在13日前全數撥款；並感謝10家客運業者及公路總局於五一開行客運的協助。