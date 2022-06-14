立法院長游錫堃今（14日）上午接見「立法院國會助理工會」，游錫堃致詞時提到，如果政府有反質詢的能力，國會議員更應要有反反質詢的能力，才會讓國家更好，此外，勉勵所有國會助理團隊提升專業強度，立院才會強，監督行政部門做得好，國家就更強。

立院國會助理工會理事長李永誠詞時說，座談有2個主要議題，第一是國會遷建，工會表示贊同，亦盼未來空間規畫能兼顧助理權益，第二則希望邀請院長擇時為工會進行台灣史專題講座。

游錫堃致詞時歡迎助理工會安排座談，他也要藉此機會向全體國會助理表達敬意，他提到從年輕時就追求民主政治，讀的也是政治系，體會到國家如果要強，一定要有很強的政府，政府則需要由國會監督，而國會要強，立委就需要仰賴堅強的國會助理團隊協助深入研析法案與預算。

游錫堃以擔任省議員時的質詢為例，他表示，雖然當時處於一黨獨大的戒嚴時期，省議員質詢要冒著被抓去關判刑的風險，但他質詢時每每座無虛席，他是這樣經歷過來的。所以如果政府有反質詢的能力，國會議員更應要有反反質詢的能力，才會讓國家更好。

游錫堃也表示，曾有人質疑他贊成反質詢，國會殿堂是議事攻防的場域，有攻有防，論證越精彩越好，因此勉勵所有國會助理團隊提升專業強度，立法院才會強，監督行政部門做得好，國家就更強，因此助理非常重要，他也要代表立法院感謝助理們把青春奉獻給國會。