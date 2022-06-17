兆豐銀行工會17日在兆豐金股東會大陣仗赴股東會抗議，同時在報紙大登廣告要求換董事長張兆順，對此，兆豐董座張兆順透過行方提出五大回應，包括他仍溫情喊話指出，歡迎提出各種意見交流，且一向主張勞資和諧，公司經營應努力創造公司價值、股東價值及員工價值，即獲利提升應回饋員工的辛勞。

不過對於最近兆豐銀行爆發中山分行員工盜取公款案，張兆順也首度透過行方對此提出他的看法，他認為，這是內控問題，而且經清查，不只中山分行如此，去年疫情嚴重期間，還有其他分行因人力不足也沒有落實SOP，只是沒有被盜公款。他認為此問題嚴重，要求加強內控，無法協調。

兆豐工會在17日股東會上再次提出農曆年後的董事長適任投票結果，認為不適任的票數高達4,873張，佔總問卷回收票數90.66％，要求府院換董事長。工會也在發出的新聞稿中指出，自二年前Covid-19疫情爆發以來，兆豐金控集團在防疫假、防疫險、疫苗險的給予都過於保守，另外離職和退休人員此起彼落，兆豐各單位面臨經驗傳承青黃不接窘境，工會也在股東會上要求行方比照政府將少子化問題視為國安問題應將新進同仁爭攬及留才視為風險管理重要政策之一，儘速提出為行留才的相關措施。

此外，工會也在股東會上就組織改造及經營策略等議題提出建言，呼籲行方應該重視及確實落實同仁在組織改造意見平台的各項建議，同時在訂定各項目標時應該傾聽同仁專業意見。兆豐工會理事長郭孟仁則指出，兆豐高層一再強調洗錢防制是帝王條款，當客戶一一被此帝王條款逼走，但又對兆豐銀預算目標訂定過高，以致員工酬勞受影響，也讓兆豐業務衰退比同業多、成長比同業少。

對此，行方則針對工會對董座張兆順的質疑，提出了5大點回應，五大回應包括：

1、張兆順105年9月上任後，除積極解決紐約分行遭美國鉅額裁罰的風暴，也致力提升員工福利。當時他發現，兆豐銀行的員工酬勞提撥率固定在1.7％，每人每年大約領1個月的員工酬勞，比起公股同業偏低。所以他同意提案修改章程，將員工酬勞提撥率提高為2～6％，由董事會視營運獲利、同業狀況等因素核定。106-109年都提撥5％，員工可拿到約3個月，比以前大幅增加。

另外，兆豐銀行低職等同仁薪資比三商銀低，張兆順瞭解後，也拍板一次性提高低職等同仁月薪，調薪比例最高達15％。至於每年固定辦理的考績調薪、晉升調薪，更是未曾中斷。

2、工會質疑張兆順在紐約分行遭裁罰後主張「邊開車邊換輪胎」，而且防制洗錢制度過嚴，影響業務並造成員工負擔。對此張兆順澄清，他並未如此主張，而是去紐約會見金融主管機關時，監理官員看到兆豐銀行獲利未減少，詢問兆豐如何「邊開車邊換輪胎」，張兆順當時的理解是，主管機關認為兆豐洗錢防制執行不到位。返國後引述此言是要大家警惕，但不可能如此要求同仁，也說明洗錢防制嚴格執行確實會影響獲利。

工會認為洗錢防制制度及內稽內控過嚴，張兆順則認為銀行必須依照主管機關法規辦理，這是帝王條款，沒有討論空間，但制度優化是可以討論的，工會不能因此認定沒有重視基礎聲音。而且，現在美國對兆豐的裁罰令還沒有解除，實在無法鬆懈，惟銀行也不斷在優化精進作業方式，盡量降低影響。

3、兆豐偏重外匯及大企金，外匯交易受洗錢防制嚴格規範，大企金市場競爭激烈已成紅海，所以業務轉型及數位化勢在必行，過程難免痛苦。

4、有關工會認為盈餘目標訂定過高，張兆順說明，在公司經營層面，追求盈餘成長以提高股東價值是理所當然，但公司也會視經濟情勢，業務發展的狀況，適時調整。事實上，110年度其他行庫獲利普遍提升，兆豐沒有理由用低標準。

5、銀行工會於股東會之發言，主要聚焦於員工獎酬福利，其實目前兆豐的員工福利高於法定標準，張兆順認為，只要公司盈餘好、成長性比別人高，獲得股東認同，兆豐的員工福利就要比別人好，他絕對會幫員工爭取；但以110年度來說，兆豐銀行獲利不佳，公股同業都成長，兆豐卻呈衰退，影響員工績效獎金與員工酬勞提撥比率，為體恤員工辛勞，董事會同意降低盈餘目標，也從寬考量員工酬勞提撥率。