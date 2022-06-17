證交所與富時國際合編的台灣50指數成分股，本季新納入半導體股力積電（6770）、刪除富邦媒（8454），富邦媒與貿聯-KY（3665）、金像電（2368）及聯邦銀（2838）等納入台灣中型100指數成分股，預計今（17）日盤後生效。

除了台灣50指數及台灣中型100指數成分股調整備受關注外，台灣高股息指數也是市場高度矚目，成分股納入半導體重要指標股聯發科及聯電，以及東和鋼鐵、文曄、陽明等。

各指數增刪股及候補名單為：一、台灣50指數：納入力積電；刪除富邦媒；候補名單有長榮航、遠東新、和碩、永豐金、緯穎。

二、台灣中型100指數：成納入貿聯-KY、金像電、富邦媒、聯邦銀；刪除天鈺、彩晶、力積電、南紡；候補名單有奇鋐、中石化、南茂、榮運、豐興、彩晶、川湖、瑞鼎、勝一、聯合再生。

三、台灣資訊科技指數：納入貿聯-KY、金像電；刪除天鈺、彩晶。

四、台灣發達指數：無新納入；刪除南紡。

五、台灣高股息指數：納入聯發科、東和鋼鐵、聯電、文曄、陽明；刪除興富發、群創、兆豐金、裕民。

台灣指數公司表示，台灣高股息指數自指數審核生效日起之連續5個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為6月20～24日。