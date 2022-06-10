兆豐金公布5月獲利，其中，兆豐金本月旗下兆豐銀行獲利16.25億元，不過由於一次認列兆豐產險29.16億的理賠損失，因此兆豐金本月虧損11.44億元，累計前5個月獲利66.16億元，EPS 0.49元。