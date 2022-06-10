一次認列29億理賠損失 兆豐金5月虧損11.44億 18:322022/06/10 工商 朱漢崙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 兆豐銀(圖／兆豐銀提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兆豐金公布5月獲利，其中，兆豐金本月旗下兆豐銀行獲利16.25億元，不過由於一次認列兆豐產險29.16億的理賠損失，因此兆豐金本月虧損11.44億元，累計前5個月獲利66.16億元，EPS 0.49元。 經濟藏三大變數 元大金H2五力齊發衝獲利 遠雄今年總銷逾160億新案完工交屋 業績維持高檔無虞 金控悶 前五月獲利年減2成 #兆豐金 #獲利 #認列 #理賠 #損失 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》融程電前5月營收減2.3% 6月回溫拚同期高 07:582022/06/09 財經 高鋒去年虧損 9日股東會決議不配發股利 17:542022/06/09 財經 印度經濟強勁 多頭氣盛 04:102022/06/10 投資理財 系統電 全年營收獲利拚登峰 04:102022/06/09 證券．權證 1期水稻收入基本型保險 投保期間延長至6月24日 12:322022/06/10 財經 強茂、台半 全年獲利拚增一成 04:102022/06/10 證券．權證 元大金控獲利創高 配發股利共1.8元 12:582022/06/10 財經 《電子零件》競爭力護體 華通獲利成長有信心 16:092022/06/09 財經 「俄版」麥當勞來了 LOGO搶曝光：1個漢堡配2根薯條 11:502022/06/10 財經 《玻陶股》台玻林伯豐：今年營收持穩 獲利恢復以前水準 16:592022/06/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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