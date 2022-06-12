交通部表示，行政院同意交通部長王國材所建議，原本到今年5月為止的計程車防疫補助，再延長到今年年底。不過計程車業者秒打臉表示，去年第二梯次的防疫物資補助款（110年11／1至111年5／31），總共7個月、2730元，目前都尚未開始申請：「交通部累了嗎？」

交通部今日發新聞稿表示，近期疫情處於高原期，由於計程車業者在小空間接觸民眾，需加強防疫，行政院長蘇貞昌支持交通部長王國材建議，同意延長從6月至年底的防疫物資費用補貼，並已規劃延續每日防疫補助以及新增一次性清消防護費用，提高每輛計程車補貼金額共5千元，預定7月撥付。

交通部表示，為協助計程車營運防疫所需，自去年5月起每天補貼計程車防疫物資費用15元，每月補貼26天，至今年5月底止，但在行政院支持下將延長至今年年底，6至12月底共2730元。另再新增一次性因應現況疫情加強清消及防護費用2270元，每輛計程車共計5千元，將於7月一次性撥款方式匯到計程車車主帳戶，經費由交通部防疫預算支出。

不過台北市計程車工會表示，去年第二梯次110年11／1-111年5／31防疫物資補助款7個月2730元，目前都尚未開始申請，就說111年6／1-111年12／31止防疫物資5000元7月份就要開始發放了。交通部累了嗎？工會並酸說，大家還是等待正式公布消息及配套措施再來研議吧。