屏東滿洲鄉、牡丹鄉居民20日不滿國軍在港仔沙漠展開「神弓操演」，一早出動數台沙灘車堵住訓場入口。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東滿洲鄉、牡丹鄉居民20日不滿國軍在港仔沙漠展開「神弓操演」，一早出動數台沙灘車堵住訓場入口，並拉寫有「影響生計、損失慘重」等字的白布條怒批演訓擾民，但抗議未影響操演，軍方強調早已召開射擊地方說明會。

國軍20日在港仔沙漠展開「神弓操演」，包括復仇者防空飛彈系統及DMS雙聯裝刺針飛彈實彈射擊測考，不料未開始就先迎來居民抗議，滿洲鄉港仔村民、牡丹鄉高士村民聯合出動數台沙灘車堵住訓場入口，還拉起封鎖線試圖阻擋操演進行。

牡丹鄉代李福德怒批，以往操演地點都在牡丹鄉三射坪區域，但今年因科技部把三射坪規畫成發射場，所以操演點轉至滿州鄉九棚、港仔地區，但之前在三射坪操演時，滿州鄉鄰近地區都有回饋金，而今易地後，牡丹鄉卻被忽視，毫無道理。

鄉代潘呈清也批，國軍操演造成居民生活不便，無法出海捕魚更是影響生計，要求軍方落實「禁漁補償、生活扶助」的睦鄰經費需求；村民則怒訴，操演點涉及原住民傳統領域，軍方遲至14日才通知居民參加軍事說明會，根本違反原民基本法。

抗議群眾愈說愈氣，高舉寫有「影響生計，損失慘重」、「不要噪音，還我清靜」、「沒有諮詢協商，沒有正常演訓」、「開放限制，還我漁權」、「族人要生存，要生活，軍方能給族人什麼？」等字樣的白布條，現場一度僵持不下。

但整起抗議未影響演訓，最終以軍方收下陳情書平安落幕。第四作戰區主任樓偉傑表示，為兼顧地方居民的權益和訴求，國防部4、5月間已召開射擊地方說明會，14日也加開牡丹鄉高士村說明會，並會同村長與第三方公正民間單位選定裝設噪音監控地點，希望改善演訓對地方的影響。