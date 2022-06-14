時序進入6月中旬，今年快過一半，對金融市場可謂多事之秋，全球股市震不停，市場憂心股市步入熊市！第一金投信總經理廖文偉表示，本波景氣收縮伴隨著通膨等外部因素顯得十分特殊，但本質上仍屬於供需的中期調整。並不是金融泡沫、債務失衡、意外疫情導致的景氣衰退。供需調整需要時間，無法一蹴可及，但可確保不會失控。預估台股H2的震盪區間在18300~15300點之間，目前台股本益比約11倍左右，處歷史低檔區。

第一金投信看好具有技術典範移轉新商機的低軌衛星，在台股方面的概念股包括:台揚(2314)，全新(2455)，同欣電(6271)，啟碁(6285)等。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧分析，台股近一個月由低點反彈近6%，在多數半導體類股財報營收數字佳、上調今年股利等消息激勵下，前期跌深的半導體類股引領漲勢，再加上台積電(2330)預估今年營收將成長達30%後，又公布5月營收逾1857億元，較上月增加7.6%，續創歷史新高。顯示儘管金融市場出現趨緩疑慮，HPC、車用等終端需求強勁仍將使半導體產能持續滿載，具有領先先進製程的台廠將是主要受惠族群。

張圭慧分析，全球半導體銷售今年可望達雙位數，年增11%，其中IC零組件的年成長更由7%上調至11%，數據顯示台廠相關供應鏈有望因相關需求受惠。張圭慧強調，根據中信臺灣智慧50 ETF（00912）指數回測數據，7月為平均漲幅最高的月份，達3.1%，所以近期短線拉回是不錯的進場點。

縱使通膨及供應鏈等不確定性因素尚未完全消除，張圭慧分析，全球半導體銷售今年可望達雙位數，年增11%，其中IC零組件的年成長更由7%上調至11%，數據顯示台廠相關供應鏈有望因相關需求受惠。