台股今年初迄6月17日共108個交易日，集中市場總成交值為30兆3,203.31億元，日均值為2,807.44億元，股票成交量週轉率為56.42％。康和投顧預期本周指數將在15,200-15,900點區間震盪，本周看好七大題材類股，包含：半導體設備材料股、網通股、矽晶圓股、二極體股、汽車零組件股、再生能源股、電子紙股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.上市櫃公司2021年現金股利高達2.35兆元，近期台股明顯回檔修正後，台股現金殖利率衝高至4.5％，居於亞洲主要股市之冠，且進入除息旺季後，高殖利率搭配營運成長族群可望吸引市場目光。

2.上市公司5月營收總計3.23兆元，較去年同期成長2,587億元及增幅8.69％；前5月全體上市公司營收達16.15兆元，較去年同期成長1.42兆元，增幅9.64％，上市公司營運面表現持續穩定成長。

3.上海、北京地區近期已陸續解封，加上中國政府規劃實施33項穩經濟措施，涉及退稅降費、增加補貼等相關政策出台，將有利於中國2Q經濟表現及股市表現。