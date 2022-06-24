央行公布的5月金融情勢，5月證券劃撥存款月底數跌破3兆元，降到2兆9740億元，月減306億元，創近一年新低。在外人新台幣存款方面，外國企業發行公司債以及外資賣超台股，使5月外人新台幣存款餘額增加到2665億元。

央行經研處副處長蔡惠美表示，台股在5月價跌量縮，投資趨於保守，再加上央行啟動升息，使資金由活儲轉定儲。此外，4月自然人台股占比首度跌破6成，為56.5%，創2020年4月以來新低。今年以來，台股持續走跌，使散戶出現觀望。5月融資餘額降至3088億元，連3月下滑。

至於外幣存款餘額，5月外幣存款餘額達7.7775兆元新台幣，金額未再創新高，年增14.5%，年增率較上月下滑。蔡惠美表示，外幣存款餘額有很大部分是反應出進口商外匯淨收入，5月出口年增率下滑至12%，漲幅趨緩，進口年增率為26%，持續擴張，因此出口貨款收入趨緩，但進口維持高成長，導致外匯淨收入略減，影響5月外幣存款餘額呈現月減。

5月台股指數平均連2月跌破「萬七」，散戶的持股比下滑到56.5%，但僑外法人持股比由上月的29.7%上揚到33.6%，本國法人的持股比由上月的10.1%降到9.8%。