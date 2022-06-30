台股今收月線，收盤跌破「萬五」大關，重挫逾400點，再創今年收盤新低價。日盛投信國內投資暨研究部主管陳思銘表示，雖然台股今再破底，但對3Q展望不悲觀。受到俄烏戰爭、高通膨，以及中國封控等因素導致全球經濟成長放緩，市場銷量轉為保守態度，部分終端電子產品出貨下修，惟市場已反應此部分利空。受到俄烏戰爭、高通膨，以及中國封控等因素導致全球經濟成長放緩，市場銷量轉為保守態度，部分終端電子產品出貨下修，市場已反應此部分利空。預計在六大利多挹注下，台股啟動醞釀反彈行情。

陳思銘點出的六大利多包括：1.風險氣氛好轉，而在中國封控最壞情況已過、陸續展開復工；2.美國通膨、升息力道趨緩、俄烏戰爭影響漸淡化；3.指數修正接近短線滿足點；4.台股已見顯著量縮/融資退場；5.台股即將進入除權息高峰；6.市場已反應終端需求下修。台股啟動醞釀反彈行情。

回顧歷史，台股四度遭遇重大利空事件，本益比修正後平均來到12.4倍，惟分析後續一年總報酬，平均上漲31.5% 且每次皆達兩位數水準，可見本益比來到13倍以下都是參與股市的好機會。目前台股本益比已低至11.3倍，更低於過去重大利空時情形，預期指數測底後可望回歸基本面表現。

陳思銘認為，台股今重挫跌破萬五，雖然不敢說已經是底部，但相信離低點也不遠了。各產業的看法，在電子股方面，電子上游在NB,smartphone Monitor TV等消費性產品恐持續面臨下修下，看好封測，高階晶圓代工，高速傳輸，車用電子等相關需求。電子下游部分，網通，電子紙，ABF載板等獲利下修已有所反映，評價已見修正。Server下修壓力有限，新平台帶來成長潛能。而在金融方面，短期漲多回檔整理，預期股價將隨利差擴大持續上揚。至於傳產景氣循環股，高油價恐在第三季持續，壓縮塑化業產品利差；看好封城緩解有助貨運吞吐量上升；美國基建刺激在地需求。其他消費股方面：紡織、製鞋下游庫存顯著偏低，高爾夫球頭訂單能見度高，而製藥、風電未來成長性高。

日盛投信在第三季推出四檔優勢基金，1.日盛精選五虎基金，台股傳產與電子兼具之價值首選；2.日盛越南機會基金，世界工廠的明日之星，企業獲利成長與價值首選；3.日盛長照產業收益不動產證券化基金，需求穩增、租金升級，對抗通膨首選；4.日盛目標收益組合基金，管理波動、長線核心首選。建議可於第三季逢低布局，並享有長線報酬契機的好選擇。