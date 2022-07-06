去年底台股「萬八」關前持續震盪之際，台灣先生、寬量國際策略長谷月涵就示警，「台股市值已偏高，不要玩太多、要跑快一點！」；而今年台股在外資大賣超下，指數在今天失守「萬四」。谷月涵今天出席北威論壇「停滯性通膨的可能性與傷害」時表示，台股這幾個月跌很深，再下跌空間有限，預計在半年內就會止跌。

谷月涵表示，全球長期的經濟成長率在下滑，主要是中國經濟過去一直用信用市場轉入經濟成長，而最近沒有實質的投資項目，地產又呈現下滑，中國帶動經濟成長的工具用完，可能就會走日本模式，預期未來中國經濟成長率會在0~3%。這也是我所擔心的。

至於美國FED利率能拉到多高，谷月涵認為，在經濟成長率趨勢下滑下，能拉多高也是有限的。不過，美元資產，如股票目前仍是相對安全的投資項目，下半年美股下跌的壓力會減緩。預估S&P500指數，在3500~3000點之間就是底部了。

至於新台幣匯價，谷月涵認為，新台幣仍有貶值空間，這是比較令人擔心的。