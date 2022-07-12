根據晨星統計，MSCI AC世界指數從2007年10月至2021年9月，即便期間先後經歷了金融海嘯、中美貿易戰及新冠疫情的股災，但指數1年、3年及5年定期定額報酬率為正的機率，分別達到80、94及97%，平均報酬率分別為4.43、14.06及25.63%。若拉長至10年，MSCI AC世界指數的平均報酬率更是達到59.87%。

而台股基金的定期定額報酬率也有優秀成績，根據晨星數據，台股基金3年定期定額績效前3名，報酬率甚至都在3成以上，遠高於群組平均的10.02%。時間拉長，主動式基金的績效分化也會拉大，前3大台股基金的5年定期定額報酬率超過6成，為群組平均值的2倍。

面對股市一再破底，即便知道未來股市必定回升，但投資人信心仍遭到極大打擊，甚至對於持續進場感到猶豫。但統一投信表示，定期定額屬於「以時間換取空間」的長期投資策略，著重的是長線報酬率，而非短期表現。透過定期定額的微笑曲線攤平成本，股市長線投資的勝率往往較高。根據歷史數據，只要持續定期定額達到3年以上，通常就會有不錯的報酬。

台股基金3年定期定額報酬率前3名依次為:統一奔騰基金，統一黑馬基金，以及新光台灣富貴基金。