新北市五股區便利商店去年12月14日發生ATM搶案，21歲劉姓男子與16歲項姓少年持空氣槍，搶走121萬多元現金後逃逸，警方追查下意外發現，19歲蔡姓保全與劉男等人是共犯。新北地院合議庭認為，劉男、蔡男是出於經濟壓力、好奇心犯案，未使現場人員受傷，且贓款都已追回，若以「加重強盜罪」最低刑度論罪，仍有「情輕法重」之感，因此予以減刑，判處劉男3年10月徒刑、蔡男3年6月徒刑，全案可上訴。

檢警調查，蔡男與劉男是朋友關係，劉男得知蔡男去年11月應徵上ATM維修保養的保全工作後，便告知蔡男搶劫的想法，2人計畫在保全戒護最單薄時，實施搶劫計畫，並邀請項姓少年加入。

為了確保搶劫計畫順利，蔡男負責擔任內應，並將他的2把空氣槍交給劉男犯案使用，而蔡男也在犯案當日將工作行程傳給劉男。劉男得知時程後，招攬不知情駕駛前往超商，並拿空氣槍抵住蔡男下巴，而蔡男也配合演出佯裝成被壓制的樣子，接著要求工程師打開ATM鈔箱，搶奪121萬4500元現金後逃逸。

新北地檢署今年2月依加重強盜罪起訴劉男、蔡男，因2人又遊說項姓少年共同犯案，涉犯兒童及少年福利與權益保障法規定，建請法官加重其刑至二分之一。

合議庭認為，劉男是攜帶未具殺傷力的空氣槍到現場犯案，並由蔡男扮演遭壓制的人，未使現場人員受到傷害，與暴力強盜財物的犯罪情節有別，且2人犯後均坦承犯行，也未花用贓款，全數追回在案，若依加重強盜罪法定刑「處7年以上有期徒刑」，與刑罰教化用意有相當落差，難以符合罪刑相當性及比例原則，因此依刑法第59條給予減刑。

合議庭指出，劉男先前曾因傷害案被判3月徒刑確定，雖符合累犯要件，但公訴檢察官並未具體指出其有何特別惡性、對刑罰反應力的薄弱性，因此不予加重其刑。考量劉男、蔡男犯案時為21歲、19歲，年紀尚輕，思慮及法治觀念淺薄，以及被害人財產法益損害，因此判處上述徒刑，全案可上訴。