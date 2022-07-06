台股6日終場大跌363點、或2.53％，收在最低13,985點，跌破萬四大關，PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，為盤面停損與換股賣壓持續出籠所致，由籌碼面與技術面主導，基本面無法發揮作用，值此之際，宜分批逢低承接、不宜躁進，聚焦跌深且前景看好之產業或個股。

賴正鴻指出，目前台股瀰漫低迷的投資情緒，受到盤面停損與換股賣壓持續出籠，導致指數自6月30日跌破萬五之後，僅短短4個交易日再跌破萬四關卡，且快速下跌過程中並未出現明顯跌深反彈，績優股股價亦難逃下跌走勢，反映出近期盤面走勢由籌碼面與技術面主導，基本面無法發揮作用。

賴正鴻表示，由於7月將公布CPI、FOMC會議紀錄等重要訊息，加上台股融資維持率仍在相對低檔，預料指數仍將反覆震盪測底，反映市場對於景氣、庫存調整等疑慮，短線先視本次FOMC會議聯準會是否仍維持積極升息態度，特別是近日大宗原物料價格全數下跌，有望緩解市場對於高通膨的憂慮。

賴正鴻分析，台股目前仍持續反映景氣降溫、企業評價面下修，現階段布局宜分批逢低承接，不宜躁進，並聚焦跌深且前景看好之產業或個股。