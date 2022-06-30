澳洲5月季度的職缺數飆升並創下歷史新高，在勞動力市場持續趨緊的情況下，企業難以找到員工，火熱的就業市場成為澳洲央行可能在下周進一步升息的最新跡象。

澳洲統計局（ABS）周四公布，在3~5月的季度裡，職缺數較前一季增加13.8%，達到480,100個，與去年同期相比則高出29.7%，更較2020年2月新冠疫情首次爆發之前增加1倍多。

此外，民間職缺增加14.2%，公部門職缺增加9.4%。

以職業別來看，職缺最多的是衛生和社會援助工作，其次為食宿、科學與專業，以及零售工作。

澳洲統計局就業統計部門主管Bjorn Jarvis表示，在企業持續面臨營運中斷和缺工問題之際，數據顯示人力需求還在不斷升高，尤其是那些面向客戶的工作。5月份的失業人數和職缺數幾乎一樣，相較之下，在疫情爆發之前，失業人數是職缺的3倍。

近幾個月來，澳洲的就業人數全都超出預期，使失業率降至3.9%，創下近50年來新低。這是自5月以來澳洲央行連續兩次升息、將其基準利率提高至0.85%的原因之一。市場普遍預期該央行可能在下周的7月政策會議上再次升息50個基點。