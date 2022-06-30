台股今天下跌414.4點，金管會表示，6月以來下跌9.33％，今年以來下跌16.35％，就各種跡象來看，目前台股未有失序的情況，最終回歸基本面。

金管會表示，6月台股相對其他國家，相較於韓國下跌的11.46％、日本下跌1.84％、道瓊下跌5.94％、那斯達克下跌7.48％、香港6月卻上漲2.72％、上海則市上漲5.49％。

金管會強調，台股6月和前6月的表現仍在「主要國家」之間，並未特別跌深，至於台股失序的狀況？各個跡象來看，台股還沒有發生失序的狀況

至於台股6月的日均成交量大約為2418億元，交易量能並未大幅縮水，前6月的日均交易量2789億元，相較於去年的3914億元，雖然減少不少但是在往前相比，在800到2000億元還是穩健的狀態。

至於信用交易到6月29日，融資餘額2097億元，整戶擔保維持率157.32％，追繳金額0.94億元，信用交易占大盤比率6.19％。

前6月外資賣超逾9000多億元，但是外資仍維持淨匯入。