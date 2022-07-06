金管會公布外資進出最新統計，在2022年5月回補淨匯入約26.96億美元後，外資6月再度反手出脫、淨匯出約25.37億美元（約新台幣757億元），匯出金額為2013年約29.6億美元後近9年同期高點，顯示隨著美國6月升息，外資操作避險意味濃厚。

金管會統計，外資6月淨匯出約25.37億美元，其中一般外資淨匯出約25.36億美元、陸資淨匯出約0.01億美元。累計上半年外資淨匯出約61.74億美元，其中一般外資淨匯出約61.61億美元、陸資淨匯出約0.13億美元，累計淨匯入金額降至2234.22億美元。

外資今年1、2月合計淨匯入52.46億美元，使累計淨匯入金額創2348.42億美元新高。不過，隨著美國聯準會3月啟動升息，3、4月合計淨匯出達115.79億美元，5月反手回補26.96億美元，但6月在聯準會二度升息下，再度淨匯出約25.37億美元。

同時，台股加權指數6月大跌1982.04點、跌幅達11.79％，5月甫回頭小幅買超20.19億元的外資6月亦再度放手出脫，6月合計賣超達2217.35億元，其中對上市股票賣超達2113.51億元、對上櫃股票賣超達103.84億元。

累計外資第二季賣超台股達4586.2億元，創2020年首季賣超5420.27億元以來近9季高點，其中對上市股票賣超4467.13億元、對上櫃股票賣超119.07億元。上半年外資賣超台股達8951.43億元，其中對上市股票賣超達8536.15億元、對上櫃股票賣超達415.28億元。

國際主要股市今年以來普遍下跌，據金管會統計，截至5日韓股下跌21.35％、台股下跌21.24％、日股下跌8.23％、港股下跌6.6％、上海股市下跌6.48％。證期局主秘黃厚銘表示，台股去年大漲23.66％，今年上半年跌幅雖大，但強弱仍需長時間觀察。