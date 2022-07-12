揚明光(3504)自結6月稅後盈餘為4000萬元，每股盈餘為0.35元，揚明光將於7月25日舉行線上法說會，說明下半年展望。
AR/VR新興應用日益增加，相關零組件廠成為市場買盤追捧標的，近期揚明光股價波動劇烈，應主管機關要求公告獲利自結數。
受惠於佈局3D列印、AR/VR光學元件及車用ADAS等產品成果逐漸顯現，且大陸全面復工，揚明光6月合併營收攀升至5.26億元，月增2%，年增46.86%，為107年9月以來新高，公司自結6月稅前盈餘為4700萬元，年增410.72%，稅後盈餘為4000萬元，年成長1553.4%，單月每股盈餘為0.35元。
揚明光第2季合併營收為12.59億元，季增4.72%，累計前6月合併營收為24.6億元，年增15.39%。
揚明光將於7月25日舉行線上法說會，公布第2季及上半年財報，並說明下半年展望。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。