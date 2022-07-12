揚明光(3504)自結6月稅後盈餘為4000萬元，每股盈餘為0.35元，揚明光將於7月25日舉行線上法說會，說明下半年展望。

AR/VR新興應用日益增加，相關零組件廠成為市場買盤追捧標的，近期揚明光股價波動劇烈，應主管機關要求公告獲利自結數。

受惠於佈局3D列印、AR/VR光學元件及車用ADAS等產品成果逐漸顯現，且大陸全面復工，揚明光6月合併營收攀升至5.26億元，月增2%，年增46.86%，為107年9月以來新高，公司自結6月稅前盈餘為4700萬元，年增410.72%，稅後盈餘為4000萬元，年成長1553.4%，單月每股盈餘為0.35元。

揚明光第2季合併營收為12.59億元，季增4.72%，累計前6月合併營收為24.6億元，年增15.39%。

揚明光將於7月25日舉行線上法說會，公布第2季及上半年財報，並說明下半年展望。