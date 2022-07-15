韓國央行15日表示，受到石油以及原物料價格居高不下影響，當地6月進口物價，繼5月大漲3.8%之後月增0.5%，已連續第2個月出現上漲。同時，若以年增率來看，6月更是飆升33.6%，連16個月上揚。

以韓國作為基準的杜拜原油價格來看，6月平均每桶在113.27美元，月增4.7%，同時，較2021年同期更是狂升58.2%。另外，進口的原物料若以單月來比較，6月也是漲 3.1%。

進口物價仍然往上走，終端需求的售價也有蠢動的跡象。韓國6月CPI(消費者物價指數)年增6%，漲幅創1998年11月曾漲6.8%以來最大。24年前，韓國正處於亞洲金融風暴危機當中。

為了想辦法壓制大漲的通膨，並減輕民眾生活壓力，韓國央行13日升息兩碼。這不只是韓國央行從2021年8月首次調高利率以來，迄今第6次升息，同時，也是破天荒地1次就大幅提高50個基本點。