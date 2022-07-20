國泰金(2882)公布7月國民經濟信心調查結果，由於全球經濟成長動能降溫影響，7月民眾景氣展望走低；而有接近6成民眾認為，通膨率會高於3％，股市樂觀情緒與風險偏好則明顯下滑。

國發會最新公布的5月景氣對策信號維持綠燈，領先與同時指標續跌；國泰金7月調查顯示，受全球經濟成長動能降溫影響，景氣展望指數降至-36.2(6月：-12.8)，現況指數亦走低至-60.7(6月：-48.2)；民眾薪資上漲預期指數跌至-4.9 (6月：0.8)，大額消費意願指數滑落至-6.9 (6月：-0.8)。房屋交易調查方面，賣房意願指數下滑至-17.4 (6月：-12.2)，為2021年11月以來新低，買房意願指數亦走低至-57.9 (6月：-53.5)，為近5年低點，民眾買賣房意願皆下降。

主計總處估計2022年經濟成長3.91％，通貨膨脹率2.67％，7月調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為2.68％，低於6月調查值2.83％，70％民眾認為2022年經濟成長率會達到2％以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為3.03％，較6月調查值2.90％上升，92％民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2％，其中59％民眾則預期通貨膨脹率會高於3％。

市場擔憂全球景氣陷入衰退，避險情緒升溫，台股隨國際股市而震盪偏下。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數大幅下滑至-30.5(6月：-1.6)，風險偏好指數亦走低至-14.3(6月：2.2)。