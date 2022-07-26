關於財產繼承的爭議不時可見，尤其若是發生在名人身上，鉅額遺產、遺產稅和爭產紛爭，更是備受關注。一般民眾在財產繼承時，較常遇到繼承人無法負擔遺產稅的狀況，為此，台北富邦銀行領先推出「安心順稅信託」服務，協助民眾解決遺產稅的稅源問題。

自2017年5月起，遺產稅的稅率已由原本的10%單一稅率，改為10%、15%及20%三級累進稅率，即使目前遺產稅免稅額已提升至1333萬元，但對於有傳承需求的民眾而言，超過免稅額的課稅仍是一筆不小的負擔，尤其是當遺產較為龐大時，遺產稅可能落在較高的稅率級距，繼承人必須要先繳交遺產稅後方可繼承遺產，若被繼承人未事先規劃，繼承人可能面臨無法完稅之窘境。

北富銀建議，若能及早預留稅源，便可避免後代子孫面對無法繳納龐大遺產稅的困境，長輩想傳承財產給後代的美意才不會因此打折。針對有遺產稅稅源規劃需求的民眾，北富銀領先業界推出「安心順稅信託」服務，不僅作為安養信託的延伸，並與遺囑結合運用，事先約定以信託財產繳納遺產稅，即可預先做好預留稅源的規劃；如此一來，長輩不但可透過信託照顧自己的退休及安養生活，還能讓信託於身後優先用於繳稅，再進行分配。

北富銀的「安心順稅信託」提供民眾除保險以外另一種預留稅源的選項，且對於因體況無法承作保險者亦能辦理，透過信託專款專用的特性，於生前照顧自己，身後限定繳納遺產稅，達成財產傳承之初衷，並與保險發揮相輔相成之效。北富銀表示，有別於以往傳統社會，現今財產繼承的議題已非禁忌話題，透過信託事先規劃遺產稅的稅源，便可避免後代無法順利繼承財產的遺憾。