中租-KY(5871)公布2022年6月自結合併營收71.42億元，月增0.12％、年增達19.3％，歸屬母公司稅後淨利23.85億元，月增4.49％、年增達20.07％，雙創僅次於3月的歷史次高，每股盈餘（EPS）1.56元。

中租-KY第二季自結合併營收211.66億元，季增6.23％、年增達19.59％，連6季改寫新高。歸屬母公司稅後淨利69.13億元，雖季減3.57％、仍年增達25.03％，每股盈餘約4.35元，雙創歷史次高。

累計中租-KY上半年自結合併營收410.92億元、年增達19.25％，歸屬母公司稅後淨利140.83億元、年增達34.13％，每股盈餘8.87元，全數續創同期新高。觀察各地區營運狀況，台灣獲利年增25％，中國大陸獲利年增15％，東協獲利年增34％。

中租-KY表示，6月稅後淨利較5月成長、改寫歷史次高，主因政體營收規模略增，且中國大陸業外認列稅務利益挹注。公司先前表示，今年中國大陸放款成長15％目標暫未調整。台灣及東協放款亦分別維持成長15％、15～20％目標不變。

中租-KY於6月22日除權息後一度填權息達6成，惟受大盤疲弱拖累走跌貼權息，15日下探181.5元的14月低點，隨後止跌回升，22日回升至201元。昨（25）日漲勢暫歇，終場小跌1％、收於199元，三大法人調節賣超199張。

歐系外資日前出具報告認為，中租-KY近期回檔已反應市場對中國大陸成長風險憂慮，預期下半年在當局祭出更多激勵政策下，將可帶動營運成長順利達標，持續看好成長後市，認為目前評價具吸引力，將評等自「中立」升至「優於大盤」、目標價自225元升至235元。